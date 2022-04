【KTSF】

位於Palo Alto的Stanford購物中心,週二傍晚4點多發生一宗搶劫案,被害人所買的兩千多元商品被搶走,涉案匪徒目前仍在逃。

Palo Alto警方表示,週二傍晚近5點,一名20多歲女性報警稱,她在Stanford購物中心的Nordstrom裡面遭遇搶劫,匪徒將她買的商品全都搶走,得手後走路離開商場,並且搭乘接應的汽車離開。

她並認出涉案的匪徒,因為她和匪徒有個共同認識的人。

警方透露,嫌犯是一名20多歲的非洲裔女性,身高約5呎1吋,體重約140磅,涉案車輛則是較新的灰色Toyota Camry。

警方指案件沒有涉及武器,有線索的民眾請致電警方,電話:(650) 329-2413。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。