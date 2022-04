Santa Clara縣將在Milpitas舉辦槍支回購活動（視購）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣地檢處將在下個月在Milpitas舉辦槍支回購活動。

Santa Clara縣2020年在Sunnyvale舉辦的槍支回購活動,收到了大約500支槍。

來臨的槍支回購活動在5月22日舉行,上午9點至下午1點,地點是Milpitas市East Calaveras Boulevard的社區中心。

民眾交出的槍支、手槍、步槍、氣槍,每支100元,鬼槍和攻擊性武器,每支兩百元,槍支必須能夠使用,每一個人最多可以交出5支。

當局表示,不會追究槍支來源,收到的槍支要是有合法的主人,將會把槍還給他們,其餘的將被銷毀。

槍支必須沒有裝有子彈,當局也不會收取彈藥,槍支必須放在車廂中,而交出槍支的人,也會留在車中。

當局為這次的活動預備了5萬現金回購槍支。

當局表示,槍支回購不單只是要減少社區中的槍支,也要減少這些槍被用來自殺、用在家暴事件中、甚至是孩童不小心開槍造成傷亡事件。

