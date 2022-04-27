聖荷西San Pedro Square或永久禁車輛通行（視頻）

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南灣聖荷西的San Pedro Square疫情期間封閉成為步行區，禁止車輛進入，聖荷西市議會將決定是否將這個區域永久禁止車輛通行。

疫情期間，戶外用餐區成為主流，位於聖荷西的San Pedro Square也封街用來做為行人步行區，讓餐館可以提供戶外用餐，為期已經兩年，這裡的停車收費計時器長久沒有使用，還長出蜘蛛網，市議會將表決是否將這個廣場永久禁止車輛進入。

顧客Lori Costanza說：「我認為這想法太棒了，我的辦公室就在街角，我們總是來這裡用餐，這樣的方式很容易跟大家社交。」

這位華裔居民2020年才搬到聖荷西，以為這裡原本就是行人步行區，不知道這只是疫情期間的暫時措施。

而這家日式餐館的老闆認為，疫情期間的安排，反而為當地生意帶來生機。

餐館業者Randy Musterer 說：「有很多地區像是Santana Row、Cambell和Los Gatos，大家都喜歡坐在戶外用餐，可以有市中心社區的感覺，在街道上戶外用餐，這一定可以吸引更多人流來此。」

不過San Pedro Square永久封街，也引發一些疑慮，例如停車位因此也會永久減少，以及不熟悉地形的駕駛人可能會感到困惑，也有受影響的商家擔心，不讓開車的顧客進入，可能會流失生意。

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