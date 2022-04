聖荷西San Pedro Square或永久禁車輛通行（視頻）

【KTSF】

南灣聖荷西的San Pedro Square疫情期間封閉成為步行區,禁止車輛進入,聖荷西市議會將決定是否將這個區域永久禁止車輛通行。

疫情期間,戶外用餐區成為主流,位於聖荷西的San Pedro Square也封街用來做為行人步行區,讓餐館可以提供戶外用餐,為期已經兩年,這裡的停車收費計時器長久沒有使用,還長出蜘蛛網,市議會將表決是否將這個廣場永久禁止車輛進入。

顧客Lori Costanza說:「我認為這想法太棒了,我的辦公室就在街角,我們總是來這裡用餐,這樣的方式很容易跟大家社交。」

這位華裔居民2020年才搬到聖荷西,以為這裡原本就是行人步行區,不知道這只是疫情期間的暫時措施。

而這家日式餐館的老闆認為,疫情期間的安排,反而為當地生意帶來生機。

餐館業者Randy Musterer 說:「有很多地區像是Santana Row、Cambell和Los Gatos,大家都喜歡坐在戶外用餐,可以有市中心社區的感覺,在街道上戶外用餐,這一定可以吸引更多人流來此。」

不過San Pedro Square永久封街,也引發一些疑慮,例如停車位因此也會永久減少,以及不熟悉地形的駕駛人可能會感到困惑,也有受影響的商家擔心,不讓開車的顧客進入,可能會流失生意。

