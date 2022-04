【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)最新的報告指出,近六成的美國人曾感染新型肺炎病毒,兒童感染率更高達75%,當中許多人感染Omicron變種病毒。

聯邦疾控中心表示,在剛過去的冬季,Omicron變種導致全美疫情反彈,也導致更多美國人感染新型肺炎,當中兒童和青少年的感染率升幅最大。

CDC的研究是透過驗血檢測抗體,來確認有多少人曾感染新型肺炎,發現近75%的18歲以下兒童體內有病毒抗體。

專家指,雖然研究發現很多人體內有抗體,但目前科學界仍未知因感染新型肺炎病毒產生的抗體,所提供的免疫力能維持多久,因此接種疫苗和加強針仍然是最重要。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。