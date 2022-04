【KTSF 朱慧琪報導】

衛生專家對服用阿司匹林有新的指引,不建議大多數人每天服用阿司匹林來預防心臟問題。

多年來,專家建議每日服用少量阿司匹靈,有助促進心臟健康,但是科學家現在認為,對大多數健康的人幾乎沒有好處,並表示,隨著人的年齡愈大,每日服用阿司匹靈,有可能增加導致胃出血或大腦出血的風險。

最近,美國預防工作小組(USPSTF)更新對服用阿司匹靈的指引,當局表示,在大多數情況下,60歲以上的人,不應該開始每天服用阿司匹靈來預防心臟問題。

至於40至59歲之間的人,工作小組則建議,由醫生決定是否應該在特定情況下每天服用阿司匹靈。

