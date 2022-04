俄軍續轟炸馬里烏波爾鋼鐵廠 再發現3座萬人坑

【KTSF 韓千繪報導】

美國外交官週二首次返回烏克蘭,美國承諾繼續全力供應和支援基輔的武器來擊退敵軍的攻擊,而莫斯科就警告說,這些武器支援可能引發更大規模的戰爭,俄軍繼續炮轟烏克蘭東部和南部地區,最新戰況是,俄軍導彈炸毀一條戰略鐵路橋樑,此外,在被圍困的馬里烏波爾市,俄國雖然說停止敵意行動,但是直到26號晚上為止,俄軍還是不停轟炸當地的亞速鋼鐵廠,當地也發現了第三座萬人坑,市長指責俄羅斯軍隊還強迫當地人挖掘墳墓。

週二美國召集盟國,共同承諾為飽受戰爭蹂躪的地區提供更多支持。

美國國防部長奧斯汀說:「今天的簡報清楚地說明了,為什麼未來幾週對烏克蘭至關重要,所以我們必須以戰爭的速度行動。」

奧斯汀在德國國防官員會議上發表講話。

奧斯汀說:「普亭先生需要做出結束這場衝突的決定,他是挑起衝突的人,戰爭是不合理的。」

但俄羅斯並沒有退縮的跡象,聯合國秘書長古特雷斯週二會見了俄羅斯總統普亭,以及俄羅斯外交部長拉夫羅夫。

古特雷斯說:「我知道我們今天面臨著複雜的烏克蘭局勢。」

根據聯合國的消息,俄羅斯同意「原則上」讓馬里烏波爾一家鋼鐵廠內的民眾撤離,美國外交官週二自俄羅斯入侵以來首次返回烏克蘭,五角大樓警告說,歐洲的安全仍然岌岌可危。

美國參謀長聯席會議主席米利說:「我認為所有政府的共同政策,是建立一個自由和獨立的烏克蘭。」

一方面談判還在繼續,另一方面,俄羅斯軍隊正在加緊在烏克蘭南部和東部的進攻,據報導,在馬里烏波爾附近發現了第三座萬人坑,據該市市長稱,俄羅斯士兵強迫居民挖掘墳墓,以換取食物。

