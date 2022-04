【KTSF 尹晉豪報導】

Facebook母公司Meta將在中半島Burlingame開設該公司的第一家實體店,民眾將可以在店裡試用和購買虛擬現實(VR)耳機及其他設備。

實體店將於5月9日在Airport Blvd 322號開業,Meta表示,這家名為Meta Store的專門店,佔地1550平方英尺,店面將包括一個展示區,區內設置大型曲面LED螢幕牆,讓使用者體驗虛擬實境內容時,可將體驗內容同步投射在螢幕牆上。

Meta Store負責人表示,店舖可以利用產品,讓更多人體驗元宇宙互動,又透露將來有可能會在全球更多地區設置專門店,商店將於週一至週五上午11點至下午6點營業。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。