紐森早年為舊金山幼稚園學生開儲蓄戶口 存款增至1100萬（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森在任舊金山（三藩市）市長期間推出一項計劃，為舊金山校區的每位幼稚園學生開設儲蓄戶口，鼓勵他們早日為大學學費做準備，所有戶口現時合共有1100萬的存款。

名為K2C（Kindergarten to College）的計劃於2011年推出，每個舊金山聯合校區的幼稚園學生，會收到一個自動開設的儲蓄戶口，戶口內有50元鼓勵他們養成儲蓄習慣，合資格的低收入家庭會收到500元，戶口直至中學畢業前都不能作出提款。

有研究顯示，有儲蓄戶口的學生，有高七倍機會上大學，尤其是少數族裔及低收入家庭。

其中一個受益的高中生表示，她已經被一間大學取錄，她未來想成為一個社工，她形容額外援助為她帶來動力，繼續向目標奮鬥。

舊金山高中生Talia Miller說：「申請20間大學十分容易，但當中有很多因素要考慮，例如學費補助、住屋、搬屋，還有很多不同的費用。」

舊金山市長布里德形容，像Talia的例子十分振奮人心，她任內為計劃增加更多資金，因為她相信計劃將來會讓更多年輕人受益。

布里德說：「我們不應只看到目前當務之急的挑戰，也應想想如何能向舊金山跟這個國家的下一代年青人保證，他們是有機會成功的，這個計劃是一個投資，有時候可能要等我們卸任後才看到成果，所以不是很多從政人物都會支持這種計劃。」

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