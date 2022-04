紐森早年為舊金山幼稚園學生開儲蓄戶口 存款增至1100萬（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森在任舊金山(三藩市)市長期間推出一項計劃,為舊金山校區的每位幼稚園學生開設儲蓄戶口,鼓勵他們早日為大學學費做準備,所有戶口現時合共有1100萬的存款。

名為K2C(Kindergarten to College)的計劃於2011年推出,每個舊金山聯合校區的幼稚園學生,會收到一個自動開設的儲蓄戶口,戶口內有50元鼓勵他們養成儲蓄習慣,合資格的低收入家庭會收到500元,戶口直至中學畢業前都不能作出提款。

有研究顯示,有儲蓄戶口的學生,有高七倍機會上大學,尤其是少數族裔及低收入家庭。

其中一個受益的高中生表示,她已經被一間大學取錄,她未來想成為一個社工,她形容額外援助為她帶來動力,繼續向目標奮鬥。

舊金山高中生Talia Miller說:「申請20間大學十分容易,但當中有很多因素要考慮,例如學費補助、住屋、搬屋,還有很多不同的費用。」

舊金山市長布里德形容,像Talia的例子十分振奮人心,她任內為計劃增加更多資金,因為她相信計劃將來會讓更多年輕人受益。

布里德說:「我們不應只看到目前當務之急的挑戰,也應想想如何能向舊金山跟這個國家的下一代年青人保證,他們是有機會成功的,這個計劃是一個投資,有時候可能要等我們卸任後才看到成果,所以不是很多從政人物都會支持這種計劃。」

