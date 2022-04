哈佛斥資1億研究大學與奴隸制的歷史聯繫

【韓千繪報導】

哈佛大學週二宣布斥資1億元,用於研究哈佛與奴隸制的歷史聯繫,並計劃做出補償。

哈佛大學發布的報告題為「哈佛與奴隸制的遺產」,是由哈佛大學校長Lawrence Bacow委託撰寫的,報告詳細闡述了哈佛對過去的反思。

報告記錄了17世紀和18世紀奴隸貿易,對新英格蘭經濟和建造哈佛大學起到的作用。

它承認奴隸制在哈佛的機構歷史中發揮了重要作用,並且被奴役的人在校園裡工作,從1636年哈佛建校,到1783年麻州廢除奴隸制,近150年間,哈佛的教職員和校領導曾經奴役了70多名黑人和美洲原住民。

該報告還承認哈佛的錯誤行為,和糾正問題的責任,哈佛大學將創建一個1億元的基金,來開展研究工作,報告還呼籲尋找被奴役者的後裔,並為他們提供支持。

該報告發布之際,全國範圍內越來越多的大學都致力於思考他們與奴隸制的歷史聯繫。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。