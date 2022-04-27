哈佛斥資1億研究大學與奴隸制的歷史聯繫

【韓千繪報導】

哈佛大學週二宣布斥資1億元，用於研究哈佛與奴隸制的歷史聯繫，並計劃做出補償。

哈佛大學發布的報告題為「哈佛與奴隸制的遺產」，是由哈佛大學校長Lawrence Bacow委託撰寫的，報告詳細闡述了哈佛對過去的反思。

報告記錄了17世紀和18世紀奴隸貿易，對新英格蘭經濟和建造哈佛大學起到的作用。

它承認奴隸制在哈佛的機構歷史中發揮了重要作用，並且被奴役的人在校園裡工作，從1636年哈佛建校，到1783年麻州廢除奴隸制，近150年間，哈佛的教職員和校領導曾經奴役了70多名黑人和美洲原住民。

該報告還承認哈佛的錯誤行為，和糾正問題的責任，哈佛大學將創建一個1億元的基金，來開展研究工作，報告還呼籲尋找被奴役者的後裔，並為他們提供支持。

該報告發布之際，全國範圍內越來越多的大學都致力於思考他們與奴隸制的歷史聯繫。

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