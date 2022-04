【KTSF】

東灣Fremont警方最近拘捕了兩個男人,他們涉嫌與Fremont、Pleasanton以及Livermore多宗住宅盜竊案有關,警方在涉案疑犯的屋裡搜到槍械、現金以及毒品。

警方表示,去年12月,Fremont Mission Hills地區發生幾宗住宅盜竊案,今年1月,Pleasanton警方又收到住宅盜竊案報告,並發現匪徒駕駛的Dodge Charger汽車,與Fremont案件匪徒所用的汽車相同。

上個月,Livermore發生類似的盜竊案,匪徒駕駛同一款汽車,警方取得搜查令,在Fremont Nichols Ave一棟住宅,搜到槍械、毒品,以及超過2萬元現金,警方拘捕了兩個涉案男人。

