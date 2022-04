東灣水務局擬提升緊急制水措施 規定市民節水一成

【KTSF 毛皓延報導】

加州乾旱情況日趨嚴重,今年初降雨量是173年來最低,東灣水務局(EBMUD)考慮將緊急制水措施提升至第2級,規定市民將使用量降低一成。

東灣水務局服務東灣Alameda及Contra Costa縣約140萬居民,北至Richmond,南至San Lorenzo。

有見Sierra-內華達山脈本月初錄得歷史性新低的降雪量,東灣水務局董事會週二開會表示,水庫現時儲水量只有七成一,即使下年的情況亦令人擔憂,會議通過提升制水措施至第2級,制水措施包括不准洗刷行人路與車道,餐飲業只能於顧客要求下提供食水。

如果每個家庭使用量超過每月約49,000加侖,相應每天是約1,600加侖的水平,就會按每加侖徵收2元的罰款,初犯者會被警告,措施將會受到法例規管。

會議亦討論向每個用戶徵收2%至8%附加費的可能性。

有參與會議的市民向董事會提出,自己每天只是用水約25加侖,向每個居民徵收服務費是不公平。

東灣居民Richard說:「我不認為像我這樣,過去幾年節約用水的市民,應該付8%的附加費,應該是那些浪費水源,每天用1640加侖水的人需要付錢,而不是已經知道要節約用水的人。」

對於是否徵收附加費,董事會週二未有定論,留待下次開會才決定。

東灣水務局上一次採取相應制水措施,是於2014至2016年的乾旱。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。