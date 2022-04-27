東灣水務局擬提升緊急制水措施 規定市民節水一成

【KTSF 毛皓延報導】

加州乾旱情況日趨嚴重，今年初降雨量是173年來最低，東灣水務局（EBMUD）考慮將緊急制水措施提升至第2級，規定市民將使用量降低一成。

東灣水務局服務東灣Alameda及Contra Costa縣約140萬居民，北至Richmond，南至San Lorenzo。

有見Sierra-內華達山脈本月初錄得歷史性新低的降雪量，東灣水務局董事會週二開會表示，水庫現時儲水量只有七成一，即使下年的情況亦令人擔憂，會議通過提升制水措施至第2級，制水措施包括不准洗刷行人路與車道，餐飲業只能於顧客要求下提供食水。

如果每個家庭使用量超過每月約49,000加侖，相應每天是約1,600加侖的水平，就會按每加侖徵收2元的罰款，初犯者會被警告，措施將會受到法例規管。

會議亦討論向每個用戶徵收2%至8%附加費的可能性。

有參與會議的市民向董事會提出，自己每天只是用水約25加侖，向每個居民徵收服務費是不公平。

東灣居民Richard說：「我不認為像我這樣，過去幾年節約用水的市民，應該付8%的附加費，應該是那些浪費水源，每天用1640加侖水的人需要付錢，而不是已經知道要節約用水的人。」

對於是否徵收附加費，董事會週二未有定論，留待下次開會才決定。

東灣水務局上一次採取相應制水措施，是於2014至2016年的乾旱。

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