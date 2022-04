中方回應巴基斯坦炸彈襲擊案 稱中國人的血不能白流

【有線新聞】

巴基斯坦卡拉奇大學周二發生自殺式炸彈襲擊,造成三名當地孔子學院中方職員死亡。中國外交部表示,中國人的血不能白流,事件幕後黑手必將付出代價。

中國外交部強烈譴責星期二的恐怖襲擊,對不幸遇難的人員表示深切哀悼,敦促巴基斯坦相關部門堅決打擊涉案恐怖組織,並做好善後和傷者救治工作。

中國外交部發言人汪文斌:「中國人的血不會白流,中方堅定支持巴方反恐努力,將同巴方一道全力追兇,讓幕後黑手受到正義嚴懲。」

巴基斯坦新任總理沙赫巴茲就前往中國駐巴使館弔唁,向遇害者家屬致以慰問,強調會嚴懲兇徒,維護中巴兩國友誼。

巴基斯坦總理沙赫巴茲:「我們會追捕這些變態的叛徒、罪魁禍首和殺手,直到我們將他們緝拿歸案,判處最嚴厲的處罰。我們決不允許任何形式的干擾破壞中巴兩國友誼。」

遇難的三名中國公民包括當地孔子學院中方院長黃桂平、教師丁沐舫和志願者陳賽,三人均為四川師範大學派駐在當地協助教授中文。其中院長黃桂平已是第二次派駐巴基斯坦,與他一起在當地的妻子亦是學院的老師,但因為當日不用授課,所以沒在車上。

另一名遇難教師丁沐舫出生於河南,畢業於廣西大學文學院,計劃在明年1月派駐工作結束後回國結婚並進修博士課程。而志願者陳賽就來自新疆,是川師國際教育專業的碩士畢業生。

四川師範大學就發表聲明,表示對三人的遇難感到震驚和悲痛,學校已在第一時間成立專班,全力協助中國駐巴使領館做好善後工作。

巴基斯坦武裝組織俾路支解放軍承認是一名女成員發動今次襲擊,該組織被美英和巴基斯坦等國認定為恐怖組織,長期對抗巴基斯坦政府。據報因為不滿當局與中國的合作項目未能令他們受惠,過往發動過多次針對中國公民和企業的襲擊。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。