全美100間最佳公立高中 加州佔10間

美國新聞及世界報導(U.S. News and World Report)發表全國高中排名,全國頭100名最佳公立高中,有10間在加州。

U.S. News評估全國17,800間高中,最佳的公立高中是位於維珍尼亞州的Thomas Jefferson High School for Science and Technology,加州沒有一間公立高中躋身全國頭十名。

加州排名最高的是南加州洛杉磯的Whitney高中,在全國排第14,至於灣區排名最高的高中是舊金山(三藩市)Lowell高中全州排第6,全國排第82。

Fremont的Mission San Jose高中在加州排第8,全國排第94名;Gilroy的Dr. T.J. Owens Gilroy Early College Academy在加州排第9,全國是第95名。

聖荷西Lynbrook高中加州第11名,全國排第101名;Cupertino的Monta Vista高中全加州第14名,全國排第129名。

位於San Ramon的Dougherty Valley高中,在加州排第18,全國第158名;Saratoga的Saratoga高中,全州排第20名,全國第176名。

Palo Alto的Gunn高中加州排第22名,全國第188名;聖荷西的University Preparatory Academy Center全州第23名,全國第193名

U.S. News是根據學校的教學質素、學生在州標準考試的成績,以及如何準備好學生上大學等各方面評估學校的整體表現。

