社區人士拯救舊金山金融區唯一華人餐館（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

在舊金山金融區一間華人開的餐館,房東要餐館業主償還因為疫情而拖欠的租金,房東也提高租金,該餐館因此面臨結業的命運,但是社區人士在聽到這消息之後,趕緊打開錢包來拯救這間餐館。

位於舊金山Pacific Avenue的Yo Yo’s餐館,賣的是烏冬麵和牛肉咖哩,每星期營業五天,只賣早餐和午餐,營業對象主要是來買外賣的上班族。

店主Joseph 和Lydia收到在佛州的房東寄來的信,說要收去年拖欠的租金,而餐廳要想續租,4月開始的租金也將調高。

Lydia說:「我如果結業,會貼通告說,結業是因為房東。」

他們自1988年從日本裔的老店主買下的餐館,也曾打算結業,但是餐館附近的KPIX電視台一播出這則消息,就有一大批的民眾自發性的要幫助店主,更有一個顧客每星期來兩、三次買麵,每次給一百塊,叫他們不要結業。

還有附近學校的老師訂餐,說要幫助餐館繼續做下去,尤其是一些學生,也經常是餐館的顧客。

店主Lydia說,生意在一個星期內增加四成,令他們感到驚訝,所以現在生意也可以繼續做下去。

Lydia說:「這則新聞真的重要,我只是個小人物,自己沒有足夠的力量。」

店主透露,房東仍舊要加租6%,但是現在已經決定不追究去年拖欠的租金。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。