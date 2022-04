特朗普沒回應法庭傳票被法官裁定藐視法庭

【KTSF 張麗月報導】

紐約州司法部長展開對前總統特朗普旗下的集團涉嫌欺詐的民事訴訟中,紐約一名法官週一裁定,由於特朗普沒有在限期前回應州司法部發出的法庭傳票,交出所需的文件來解釋,因此法官裁定特朗普犯下法庭藐視罪,必須每天罰款一萬元,直至他達到傳票的要求為止。

法官認為,判特朗普藐視罪是適當做法,因為特朗普與他的律師團隊,並沒有展示他們的誠意去搜尋法庭傳票所要求交出的文件。

由於特朗普未能在3月31日限期前交出法庭指定所需的文件,紐約州司法部長於是要求法庭判處特朗普犯下藐視罪。

特朗普就指,這宗調查含有政治動機,特朗普的代表律師週一提出口頭答辯時表示,特朗普不相信自己凌駕於法律之上。

民主黨籍的紐約州司法部長Letitia James已經調查了特朗普家族經營的集團兩年,她指控特朗普旗下集團作大物業市值, 有欺詐、誤導銀行和稅務當局之嫌。

