史丹佛醫院及Lucile Packard兒童醫院護士週一罷工（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

史丹佛醫院及Lucile Packard兒童醫院的護士，因為新合約談不攏週一罷工。

代表護士的工會表示，罷工的原因是人手短缺，護士們不斷被要求加班，都快撐不住了。

註冊護士工會代表Kathy Stornberg說：「合約內容已在談判桌上，我們不認為可以讓護士繼續在醫院留下來，在疫情期間人手一直不夠，把我們的擔憂告訴醫院，但對方不聽，護士們已經到了無法享受休假的地步，因為接到太多要他們進來上班的簡訊

護士Kela說：「我們試著盡量配合醫院，但是去年特別嚴重，很多人手方面問題，對於工作文化、環境、工會、病人，還有我們都不好

護士Tiffany Sun說：「鼓勵我們這些員工，幫助他們我們告訴史丹佛，他們要醒過來幫助我們，所以我們可以幫病人

工會表示，有護士因為工作量太大，有人選擇辭職，也有人選擇提早退休，導致人手嚴重不足。

院方表示，已經努力尋求共識，並認為到目前為止，在談判桌上取得了有意義的進展，提供了加薪和留任獎勵金。

史丹佛醫療保健首席護士官Dale Beatty接受媒體訪問表示，已經向工會提出了很豐厚的合約，史丹佛的薪水在這個市場已屬頂級，她也表示，護士倦怠，在全國各地醫院都碰到的問題，史丹佛醫院感激護士們的付出。

史丹佛醫療保健在聲明中說，尊重護士參與罷工的合法權利，但對工會選擇罷工深感失望，罷工是嚴重的事件，對病患、家屬和同事影響很大，此外，如果護士在5月1日仍在罷工，他們將無法再獲得當月的醫療福利。

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