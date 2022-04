史丹佛醫院及Lucile Packard兒童醫院護士週一罷工（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

史丹佛醫院及Lucile Packard兒童醫院的護士,因為新合約談不攏週一罷工。

代表護士的工會表示,罷工的原因是人手短缺,護士們不斷被要求加班,都快撐不住了。

註冊護士工會代表Kathy Stornberg說:「合約內容已在談判桌上,我們不認為可以讓護士繼續在醫院留下來,在疫情期間人手一直不夠,把我們的擔憂告訴醫院,但對方不聽,護士們已經到了無法享受休假的地步,因為接到太多要他們進來上班的簡訊

護士Kela說:「我們試著盡量配合醫院,但是去年特別嚴重,很多人手方面問題,對於工作文化、環境、工會、病人,還有我們都不好

護士Tiffany Sun說:「鼓勵我們這些員工,幫助他們我們告訴史丹佛,他們要醒過來幫助我們,所以我們可以幫病人

工會表示,有護士因為工作量太大,有人選擇辭職,也有人選擇提早退休,導致人手嚴重不足。

院方表示,已經努力尋求共識,並認為到目前為止,在談判桌上取得了有意義的進展,提供了加薪和留任獎勵金。

史丹佛醫療保健首席護士官Dale Beatty接受媒體訪問表示,已經向工會提出了很豐厚的合約,史丹佛的薪水在這個市場已屬頂級,她也表示,護士倦怠,在全國各地醫院都碰到的問題,史丹佛醫院感激護士們的付出。

史丹佛醫療保健在聲明中說,尊重護士參與罷工的合法權利,但對工會選擇罷工深感失望,罷工是嚴重的事件,對病患、家屬和同事影響很大,此外,如果護士在5月1日仍在罷工,他們將無法再獲得當月的醫療福利。

