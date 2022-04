Sierra山區上週下大雪 有否改善加州供水情況

【KTSF 周正鈞報導】

加州過去幾個月持續乾旱,上星期Sierra山區下大雪,是否會令供水情況有改善呢?而降雪後衛星圖片所拍攝到的Sierra山區是怎樣的呢?

根據國家氣象局上星期的風暴為灣區帶來潮濕天氣之餘,也在Sierra山區降下了31.1吋的雪量,令4月份的降雪量達到76吋,幾乎是1月到3月降雪量總和的兩倍。

舊金山(三藩市)紀事報引述國家氣象局Sacramento分局的氣象學家,分析NASA太空總署的衛星圖片顯示,4月1日的圖片顯示只有山頂部份有積雪,22日的圖片就見到明顯的分別,積雪已經遍及整過Sierra內華達山區。

當大家看到這些數據,以為可以舒援供水緊張的問題,加州水資源局週一就於Twitter發文指,降雪量依然不能抵銷今年初破紀錄的乾旱情勢,整個加州平均積雪量雖然有所增加,但都只有35%,是7年以來新低。

從好的方面來看,最近遲來的風雪,有助阻止降雪量進一步下跌。

當局希望民眾繼續節約用水,想知道如果節約用水,可以到網站:SaveOurWater.com查詢。

