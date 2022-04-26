Sierra山區上週下大雪 有否改善加州供水情況

【KTSF 周正鈞報導】

加州過去幾個月持續乾旱，上星期Sierra山區下大雪，是否會令供水情況有改善呢？而降雪後衛星圖片所拍攝到的Sierra山區是怎樣的呢？

根據國家氣象局上星期的風暴為灣區帶來潮濕天氣之餘，也在Sierra山區降下了31.1吋的雪量，令4月份的降雪量達到76吋，幾乎是1月到3月降雪量總和的兩倍。

舊金山（三藩市）紀事報引述國家氣象局Sacramento分局的氣象學家，分析NASA太空總署的衛星圖片顯示，4月1日的圖片顯示只有山頂部份有積雪，22日的圖片就見到明顯的分別，積雪已經遍及整過Sierra內華達山區。

當大家看到這些數據，以為可以舒援供水緊張的問題，加州水資源局週一就於Twitter發文指，降雪量依然不能抵銷今年初破紀錄的乾旱情勢，整個加州平均積雪量雖然有所增加，但都只有35%，是7年以來新低。

從好的方面來看，最近遲來的風雪，有助阻止降雪量進一步下跌。

當局希望民眾繼續節約用水，想知道如果節約用水，可以到網站：SaveOurWater.com查詢。

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