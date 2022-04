【KTSF】

南灣聖荷西警方正在尋找一名性侵疑犯。

根據女性受害人描述,事發在13日中午左右,地點在Summerside Drive附近,一名男子接近一名成年女性開始交談,女事主表明不感興趣,疑犯隨後對她性侵。

女事主將疑犯擊退,並大聲呼救,疑犯往東McLaughlin Avenue逃走。

疑犯年約16到22歲,拉美裔,身穿黑色連帽運動衫,深色牛仔褲,戴著黑色頸套面罩,圓頂短髮,中等身材。

有任何該名疑犯的訊息,請致電聖荷西警方,電話:(408)277-4102,或到www.svcrimestoppers.org舉報。

