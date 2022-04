聖荷西3個月大男嬰被擄走 警方全力追尋

【KTSF】

南灣聖荷西一名只有3個月大的嬰兒,週一下午被一名男子擄走,警方正全力追緝該名男子及嬰兒的下落,聯邦調查局(FBI)亦加入調查行動。

警方是於週一下午1時03分接獲舉報,指有一名嬰兒被人擄走,有監控視頻拍下疑犯拿著嬰兒汽車安全座椅步行離開的一刻,嬰兒當時正在安全座椅中。

疑犯被指是深膚色拉美裔男子,案發時身穿黑長褲,深藍衣上衣,有白色綑邊的灰鞋,頭戴灰色棒球帽,黑色口罩,短髮。

警方已發出懷疑屬於疑犯的汽車資料,疑犯可能駕駛一輛2011年銀色日產Quest汽車,車牌號碼是7HWF353,後座車窗左下方有一個圓型貼紙。

嬰兒名叫Brandon Cuellar,被擄走時身處黑色安全座椅中,被白色被子蓋著,身穿白色長袖連身嬰兒服,有恐龍圖案。

據警方透露,嬰兒的家人不知道疑犯的身分。

疑犯被人目擊曾進入Elm街1000號路段的住宅,警方正在該處搜查。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡警方,電話:(408) 277-4166,或致電911。

版權所有,不得轉載。