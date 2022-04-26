聖荷西3個月大男嬰被擄走 警方全力追尋

April 26, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(SJPD)

【KTSF】

南灣聖荷西一名只有3個月大的嬰兒，週一下午被一名男子擄走，警方正全力追緝該名男子及嬰兒的下落，聯邦調查局（FBI）亦加入調查行動。

警方是於週一下午1時03分接獲舉報，指有一名嬰兒被人擄走，有監控視頻拍下疑犯拿著嬰兒汽車安全座椅步行離開的一刻，嬰兒當時正在安全座椅中。

疑犯被指是深膚色拉美裔男子，案發時身穿黑長褲，深藍衣上衣，有白色綑邊的灰鞋，頭戴灰色棒球帽，黑色口罩，短髮。

警方已發出懷疑屬於疑犯的汽車資料，疑犯可能駕駛一輛2011年銀色日產Quest汽車，車牌號碼是7HWF353，後座車窗左下方有一個圓型貼紙。

嬰兒名叫Brandon Cuellar，被擄走時身處黑色安全座椅中，被白色被子蓋著，身穿白色長袖連身嬰兒服，有恐龍圖案。

據警方透露，嬰兒的家人不知道疑犯的身分。

疑犯被人目擊曾進入Elm街1000號路段的住宅，警方正在該處搜查。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡警方，電話：(408) 277-4166，或致電911。

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