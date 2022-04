俄外長警告北約 若向烏軍供武或觸發第三次世界大戰

【有線新聞】

俄羅斯外長拉夫羅夫指,北約向烏克蘭提供武器相當於對俄展開代理人戰爭,形容有爆發三戰、核戰的危機。俄軍加強向烏克蘭後方的火車站等目標攻擊,企圖截斷烏克蘭守軍的補給。

烏克蘭中、西部多個火車站受轟炸,多名鐵路工人死傷,這些火車站一直被視為被視為烏克蘭部隊的補給樞紐。

俄羅斯外長拉夫羅夫稱,西方提供的武器是俄軍攻擊目標,已炸毀烏克蘭西部多個軍用倉庫。

拉夫羅夫透過國營電視台指,北約向烏克蘭提供武器,實際上已透過「代理人」參與對俄羅斯的戰爭。

他批評美國拒絕對話,又諷刺曾經是演員的烏克蘭總統澤連斯基演技很好,質疑他假裝和談、譁眾取寵。

戰事延續至第三個月,拉夫羅夫稱不想誇大危機,但目前的確有爆發第三次世界大戰的危險,形容核戰風險不容低估。

烏克蘭外長庫列巴隔空回應指,言論反映俄羅斯無力嚇退外國對烏克蘭的支持,形容莫斯科已有戰敗的預感。

美國前一天宣布加碼軍事援助,防長奧斯汀訪問基輔後更表明,華府目標之一是要將俄羅斯削弱至無能力再發動類似侵略。

俄軍早前有將領揚言要控制烏克蘭東部及南部,不過馬里烏波爾的鋼鐵廠仍然有烏克蘭部隊留守頑抗。

俄羅斯前一日聲稱會暫時停火,讓鋼鐵廠的平民撤離,後來又指責烏方禁止平民離開,導致開放的人道走廊無人使用。

