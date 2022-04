【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)週一批准新型肺炎治療藥瑞德西韋用於28日大或以上的幼兒。

這種抗病毒藥物是透過注射用藥,聯邦當局之前批准用於12歲及以上的患者。

這次FDA再降低用藥年齡下限,使到瑞德西韋成為第一個獲准用於治療12歲以下兒童的新型肺炎藥物。

這藥物可供已住院,以及很可能惡化為重症的輕症和中度症狀病童服用。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。