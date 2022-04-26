Palo Alto又發生商店盜竊案 匪徒逃往東灣被捕

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Palo Alto又發生商店盜竊案，匪徒涉嫌偷東西之後，在街上撞倒汽車後不顧而去，最終在東灣Hayward被捕，4個疑犯面對有組織商店盜竊的罪名。

警方表示，上星期五下午2時左右，位於Palo Alto市University Ave的lululemon服裝店職員報警，說店內有人盜竊商品。

警方表示，兩個女人和一個男人進入店內，偷走幾件貨品後，乘坐一輛有人接應的汽車逃走。

一分鐘之後，附近發生一宗車禍，警方表示，匪徒駕駛的汽車，撞到一輛汽車後不顧而去，賊人駕駛一輛2005年銀色寶馬SUV，從San Mateo橋開到東灣Hayward，最後在Industrial Ave被警方拘捕。

警方在車上搜到所有贓物，總共54件商品，拘捕了車上5個人，後來釋放一個人，疑犯面對有組織商店盜竊的控罪，其中女疑犯Carter面對撞車後不顧而去的輕罪，以及違反兩項涉及嚴重罪名的通緝令。

而女疑犯Snell從前涉及聖荷西的嚴重盜竊案，並違反警方發出的通緝令。

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