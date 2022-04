Palo Alto又發生商店盜竊案 匪徒逃往東灣被捕

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Palo Alto又發生商店盜竊案,匪徒涉嫌偷東西之後,在街上撞倒汽車後不顧而去,最終在東灣Hayward被捕,4個疑犯面對有組織商店盜竊的罪名。

警方表示,上星期五下午2時左右,位於Palo Alto市University Ave的lululemon服裝店職員報警,說店內有人盜竊商品。

警方表示,兩個女人和一個男人進入店內,偷走幾件貨品後,乘坐一輛有人接應的汽車逃走。

一分鐘之後,附近發生一宗車禍,警方表示,匪徒駕駛的汽車,撞到一輛汽車後不顧而去,賊人駕駛一輛2005年銀色寶馬SUV,從San Mateo橋開到東灣Hayward,最後在Industrial Ave被警方拘捕。

警方在車上搜到所有贓物,總共54件商品,拘捕了車上5個人,後來釋放一個人,疑犯面對有組織商店盜竊的控罪,其中女疑犯Carter面對撞車後不顧而去的輕罪,以及違反兩項涉及嚴重罪名的通緝令。

而女疑犯Snell從前涉及聖荷西的嚴重盜竊案,並違反警方發出的通緝令。

