【有線新聞】

巴基斯坦一間大學校園內發生爆炸,4人死亡,包括當地孔子學院院長,另外有1名中國人受傷,武裝組織俾路支解放軍承認策動襲擊。

輕型貨車爆炸,火光熊熊。現場是巴基斯坦南部,卡拉奇大學校園內、鄰近孔子學院的地點,報道指車上載着孔子學院院長黃桂平和多人。

黃桂平、兩名中國籍教師以及當地司機死亡,另外多人受傷。

警方初步調查懷疑是自殺式炸彈襲擊,指閉路電視片段顯示一名穿罩袍的人走向輕型貨車,隨後發生爆炸。

