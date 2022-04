【KTSF】

白宮週二透露,副總統賀錦麗確診新型肺炎,總統拜登與第一夫人Jill Biden並未列為密切接觸者。

白宮表示,賀錦麗在快速測試和PCR測試都出現陽性結果,她並沒有出現病徵。

現階段,賀錦麗會在住所自行隔離,但仍會遙距工作,在檢測呈陰性後才會返回白宮上班。

賀錦麗對上一次與拜登見面是4月18日星期一。

