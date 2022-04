研究指下世紀風暴強度將大增 灣區降雨量增三成七（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市府與勞倫斯柏克萊國家實驗室公佈一項研究,預計因受到氣候變化影響,下世紀的風暴強度將會大大增加,而灣區降雨量亦會增加三成七。

該項由舊金山市府委託的研究,將會協助市府制定相應措施,應對未來加強的風暴。

勞倫斯柏克萊國家實驗室的研究人員表示,於本世紀末開始,吹襲灣區的大氣河風暴強度會提升,風暴所帶來的降雨量會增加26%至37%。

風暴強度會類似去年10月,舊金山受炸彈氣旋及大氣河風暴影響的情況,當時傾盆大雨及十分大風。

風暴當時被列為第五級,是風暴等級中最高的級數,亦是過去26年灣區遇過最強的風暴。

今次研究特別在於預測的電腦程式,能夠精確地預測,局部地區會如何受風暴影響,相反過去的程式只能大範圍地預測,雖然能代表西岸整體,但不能反映出灣區複雜多變的地形。

研究的其中一名作者Michael Wehner指出,今次科學家是頭一次採用氣候預測程式,與市府人員合作,根據市府提出的問題,他們能更精準去作出預測,解答市府的疑問。

舊金山水利局對於研究表示,今次破天荒的研究資料,能夠協助市府針對氣候轉變,去決定接下來如何發展碼頭及機場等的基建,從而為將來的極端天氣做預備。

市府亦會將風暴帶來的雨量加入,造成未來水位上升的因素,作出措施應對舊金山水浸的風險。

