【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠發生襲擊案,一名白人男子嘗試襲擊一名男子,事主沒受傷,警方其後到場,白人男子被拘留。

舊金山中央警局局長吳俊偉透露,週日中午時分,華埠Jackson街夾Grant街,一名無家可歸者在街上徘徊,並遺下垃圾,一名女清潔工嘗試清理地上垃圾時,涉案男子顯得憤怒並企圖推開她,一名路過的男人上前勸阻,涉案男子隨即大怒,意圖對男事主拳打腳踢。

事主沒有被擊中並報警,警員抵達現場,扣留企圖襲擊人的男子,警方以襲擊及拒捕罪名拘捕他,並送他去接受心理評估,事件中沒有人受傷。

