加州9市促州府延長對無家可歸項目撥款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州府針對無家可歸項目的一項撥款,將在明年到期,9個大城市的市長週一在沙加緬度促請州長和州府延長這項撥款3年,每年十億。

加州在過去兩年,名為簡稱為HHAP的無家可歸住屋、幫助與預防項目,在兩年內撥款20億,給不同城市的市府,來制定無家可歸的住屋項目,當中包括提供25,000個臨時住所的床位。

但因為這個撥款具有允許個別地方政府使用方面的彈性,因此也特別受到9個加州主要城市市長的歡迎。

聖荷西市長Sam Liccardo表示,在2020年從HHAP取得的1,700萬撥款中,在5個月內,建了3個快速建成住屋社區,當中有私人睡房和浴室,共用廚房與設施,讓市府能夠將330個無家可歸人士帶進室內。

其中一項「tiny home」的小房子項目,幫助的677人中,已經有約三成從中找到永久性住所。

Liccardo說:「我們需要有更大的彈性,需要更加敏捷的行動,也更加有效的使用公帑,來對應無家可歸問題的危機。」

奧克蘭市長Libby Schaaf也指出,加州的另外一項無家可歸協助計劃Homekey,撥款只能用來購買和翻新住屋單位,不能用來營運這些住所,而HHAP撥款,則可以讓個別市府按照本身的需要對症下藥。

Schaaf說:「在奧克蘭,願意住進傳統、眾人聚集的庇護所的無家可歸人士非常的少,但一說到提供小型住屋單位的選擇,有9成的人會接受。」

這九個加州大城市的市長,現在要爭取加州議會和州長未來3年內,每年投入10億在HHAP項目上。

