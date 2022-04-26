加州9市促州府延長對無家可歸項目撥款（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州府針對無家可歸項目的一項撥款，將在明年到期，9個大城市的市長週一在沙加緬度促請州長和州府延長這項撥款3年，每年十億。

加州在過去兩年，名為簡稱為HHAP的無家可歸住屋、幫助與預防項目，在兩年內撥款20億，給不同城市的市府，來制定無家可歸的住屋項目，當中包括提供25,000個臨時住所的床位。

但因為這個撥款具有允許個別地方政府使用方面的彈性，因此也特別受到9個加州主要城市市長的歡迎。

聖荷西市長Sam Liccardo表示，在2020年從HHAP取得的1,700萬撥款中，在5個月內，建了3個快速建成住屋社區，當中有私人睡房和浴室，共用廚房與設施，讓市府能夠將330個無家可歸人士帶進室內。

其中一項「tiny home」的小房子項目，幫助的677人中，已經有約三成從中找到永久性住所。

Liccardo說：「我們需要有更大的彈性，需要更加敏捷的行動，也更加有效的使用公帑，來對應無家可歸問題的危機。」

奧克蘭市長Libby Schaaf也指出，加州的另外一項無家可歸協助計劃Homekey，撥款只能用來購買和翻新住屋單位，不能用來營運這些住所，而HHAP撥款，則可以讓個別市府按照本身的需要對症下藥。

Schaaf說：「在奧克蘭，願意住進傳統、眾人聚集的庇護所的無家可歸人士非常的少，但一說到提供小型住屋單位的選擇，有9成的人會接受。」

這九個加州大城市的市長，現在要爭取加州議會和州長未來3年內，每年投入10億在HHAP項目上。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。