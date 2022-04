民調顯示美國年輕人對拜登支持率進一步下降

【KTSF 朱慧琪報導】

最新的民意調查發現,總統拜登在美國年輕人中的支持率進一步下降。

哈佛大學最新的民意調查顥示,只有41%的美國年輕人支持拜登的施政,比起上個秋季下跌5個百分點,比起上年春季天更下跌近20個百分點,民調訪問年齡層介乎18至29歲之間。

而在其他的問卷中也看到相同的趨勢,相信最大的問題在於經濟,民調結果也反映出,年輕人認為目前的政治體系無效,他們少花時間於關注政治信息,更多時間在Twitter、自由派上,並且更熱衷支持全面取消學生債務。

拜登與前兩任總統於第一個中期相比,在2018,同樣的民調顯示,只有25%的美國年輕人支持特朗普,而在2010年,就有56%的人支持奧巴馬的施政。

