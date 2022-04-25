美國務卿、防長訪基輔加碼軍援 據報普京放棄和談

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美國國務卿布林肯和防長奧斯汀訪問烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基會面，宣布提供更多軍事援助。俄軍就繼續對東部和南部的攻勢，報道指俄羅斯總統普京已放棄與烏克蘭達成和約。

布林肯和奧斯汀到烏克蘭首都基輔與總統澤連斯基會面後，在接壤的波蘭邊境見記者，強調美國對烏克蘭強力支持。布林肯稱︰「我們不知道這場戰爭的走向，但我們知道烏克蘭這主權獨立的國家，將比俄羅斯的普京更長久。我們對烏克蘭的支持會源源不絕，直至看到最終成功。」

今次是俄羅斯出兵烏克蘭以來，首次有美國高層官員到訪。華府承諾，再向烏克蘭及東歐國家提供超過7億美元軍事援助。美國外交官未來一星期將重返烏克蘭，周一會任命現任駐斯洛伐克大使布林克為駐烏克蘭大使，並加快重開在基輔的大使館。奧斯汀表示，澤連斯基感激美方支持，又指戰鬥性質已演變，烏方需要更多長程火力。

烏克蘭指控，俄軍仍持續炮轟烏東頓巴斯和第二大城市哈爾科夫，造成死傷。又轟炸南部馬里烏波爾最後據點亞速鋼鐵廠，當地仍有數以千計平民及士兵藏身。烏軍指揮官形容情況危急，很多傷兵命懸一線。

基輔政府向俄羅斯提出就馬里烏波爾情況舉行特別談判，目標是即時停火，開放為期數日的人道走廊。又願意以所有俄軍戰俘，交換被困鋼鐵廠內的士兵和平民。

烏克蘭指，在東、南部的俄軍正向內陸推進。俄軍集中兵力在扎波羅熱西南面城鎮，又警告在南部赫爾松的俄軍，正準備北上對中南部城市發動攻勢。

《金融時報》引述三名曾聽取有關俄羅斯總統普京發言匯報的人士，指普京已放棄與基輔政府的和談，轉向要奪取更多土地。報道指普京曾認真考慮與烏克蘭達成和平協議，但之後黑海巡洋艦莫斯科號沉沒，令他震怒。

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