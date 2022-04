【KTSF 毛皓延報導】

南卡羅萊納州發生槍擊案,一名警員中槍身亡,疑犯其後亦自殺。

案發於當地Cayce市,警方表示,週日早上,28歲警員Roy Andrew Barr與另外3名警員接報,到場處理一宗家庭糾紛案件。

其中3名警員當時嘗試與疑犯談話,但疑犯隨即向警員開槍,並擊中Barr,警方後來與疑犯展開談判,但他幾個小時後自殺死亡。

Cayce市長指出涉案警員是當地重要一員,當地警員、市府職員及市民都哀悼涉案警員的離世。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。