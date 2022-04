【KTSF 毛皓延報導】

灣區自3月起的確診個案有上升趨勢,舊金山(三藩市)過去7日的確診率比一個月前上升一倍,專家就呼籲市民不需要恐慌,但對疫情要保持謹慎。

舊金山現時的7日確診率超過5%,而3月16日的確診率就只是2.4%,是現在的一半。

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授表示,實際的確診率可能比數字更高,因為很多人都是在家中進行快速檢測,所以醫院接報的個案往往比社區案例少,雖然如此,個案增加並沒有對醫療系統造成太大的負擔。

他不認為近來疫情的趨勢向上,是邁向另一波疫情的徵兆,但疫情的走勢仍有待觀察。

陳子平教授建議,面對疫情不需要害怕,市民要負責任地去繼續過日常生活,於室內多人的地方仍然要戴口罩。

