舊金山(三藩市)百年炮台遺址重見天日。

位於Presidio Parkway隧道旁的炮台遺址週五正式開幕,負責修復的基金會指,遺址取名Battery Bluff,是向這地方的光榮歷史致敬。

炮台於19世紀末20世紀初由美軍建造,負責保護舊金山海灣。

大炮1920年被移走之後,炮台曾被掩埋,隨著Presidio Parkway隧道建成,周邊環境也被修復,遺址於23號起開放給公眾遊覽。

