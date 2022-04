熊貓快餐再在舊金山華埠辦招聘會

【KTSF】

兩星期前與大家報道過,中式餐館熊貓快餐Panda Express在舊金山(三藩市)舉辦招聘會,當日一共聘請了17名員工,反應非常熱烈,熊貓快餐決定再接再厲,將於本星期二在華埠再辦招聘會,為在San Mateo的分店請人,時薪比舊金山分店高1.5元。

熊貓快餐新一輪的招聘會繼續與安老自助處合作,將於4月26日星期二在安老位於舊金山華埠Jackson街601號的辦公室舉辦,時間是上午10點至12點。

這場招聘會主要是為San Mateo縣多間分店請人,包括Burlingame、紅木城及Foster City等,每個職位的時薪將比舊金山的分店多1.5元,來資助員工的車費。

招聘的職位包括服務員 廚房幫工及廚師等多個全職及兼職職位,獲聘請的員工,將會受醫療及牙醫保險的保障。

另外,安老自助處一個護理員培訓班現正招收學員,課程將由註冊護士教授,於5月10日至12日一連三天舉行。

學員將會學習基本的急救服務,準備營養膳食,學習一些與護理有關的常見英文等,名額有30個,課程結束後,安老會協助學員尋找工作。

對以上兩個活動有興趣的人士,請致電(415)677-7500查詢及登記。

