台灣移民被殺懸案 地檢處引渡嫌犯回灣區受審（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

近30年前，中半島San Carlos一個台灣移民，在自己開的雜貨店內被殺，多年未破的懸案，San Mateo縣地檢處已經將在奧克拉荷馬州被逮捕的嫌犯引渡到San Mateo縣，並對她提告，地檢官週五也首次透露，警方是從她的日記，知道她就是涉及命案的人物。

1993年4月26日下午1點之前，San Carlos市Devonshire Boulevard的這間雜貨店中，警方相信黨樹明（Shu Ming Tang）先生是在一宗搶劫案中中槍。

警方在抵達現場後，發現黨先生身中一槍、失去知覺，送往醫院傷重不治。

這起案件29年未破，甚至被搬上電視的罪案節目。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaff週五透露，警方得以破案，是靠在俄克拉何馬州，現年61歲的嫌犯Rayna Elizabeth Hoffman-Ramos自己的說話，她是在自己參與的一個項目中，需要在日記中寫出一生中讓自己後悔的事。

Wagstaff說：「她列出的其中一件事，就是後悔殺了在San Carlos的那男子，在近30年前，她那朋友看到這日記，最終讓我們認為她涉及這案件，這麼多年來，沒有人知道誰做案。」

San Mateo縣警局長Carlos Bolanos說：「我們希望受害家庭將獲應得的正義和長期所願的結案。」

縣議員David Canepa週五特別對縣警局頒發表揚狀。

San Mateo縣議員David Canepa說：「我們現有仇亞罪案問題，和針對亞裔的犯罪事件，今天這案件向我顯示，也讓那些想傷害美籍華裔的人知道，即使你在5、6年前，或是29年前犯下的事，別想你能脫身。」

有另外一個台灣移民家庭，從受害人遺孀買下雜貨店也經營了29年，新業主當時一年級的小孩透露，家人知道嫌犯落網，終於也感到安心。

接手店主兒子孫隆祥說：「但是現在只是開始，我們抓到人了，還沒有伸張正義，要看正義被執行，但現在的情況比較好，因為我們已經抓到這個人，比較高興我們的社區和執法機構，沒有放棄，給我們希望，所以很高興。」

San Mateo縣府亞裔社區協調員俞健強說：「我覺得這案件對華裔有十分重要的意義，大家知道這幾年，有很多華裔被仇視和搶劫，各方面，很多華人覺得沒有希望，華人在政治上好像沒有人注重我們的安全，但是這案件讓我們知道，30年前的案件，還是有人會關注，雖然是華裔，但是他們的生命還是受到法律的保障。」

針對嫌犯可能面對的刑罰，Wagstaff表示，需要考慮嫌犯30年前的生活，和當時是否有其他令他下手的因素，地檢處目前仍在了解的階段。

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