台灣移民被殺懸案 地檢處引渡嫌犯回灣區受審（視頻）

近30年前,中半島San Carlos一個台灣移民,在自己開的雜貨店內被殺,多年未破的懸案,San Mateo縣地檢處已經將在奧克拉荷馬州被逮捕的嫌犯引渡到San Mateo縣,並對她提告,地檢官週五也首次透露,警方是從她的日記,知道她就是涉及命案的人物。

1993年4月26日下午1點之前,San Carlos市Devonshire Boulevard的這間雜貨店中,警方相信黨樹明(Shu Ming Tang)先生是在一宗搶劫案中中槍。

警方在抵達現場後,發現黨先生身中一槍、失去知覺,送往醫院傷重不治。

這起案件29年未破,甚至被搬上電視的罪案節目。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaff週五透露,警方得以破案,是靠在俄克拉何馬州,現年61歲的嫌犯Rayna Elizabeth Hoffman-Ramos自己的說話,她是在自己參與的一個項目中,需要在日記中寫出一生中讓自己後悔的事。

Wagstaff說:「她列出的其中一件事,就是後悔殺了在San Carlos的那男子,在近30年前,她那朋友看到這日記,最終讓我們認為她涉及這案件,這麼多年來,沒有人知道誰做案。」

San Mateo縣警局長Carlos Bolanos說:「我們希望受害家庭將獲應得的正義和長期所願的結案。」

縣議員David Canepa週五特別對縣警局頒發表揚狀。

San Mateo縣議員David Canepa說:「我們現有仇亞罪案問題,和針對亞裔的犯罪事件,今天這案件向我顯示,也讓那些想傷害美籍華裔的人知道,即使你在5、6年前,或是29年前犯下的事,別想你能脫身。」

有另外一個台灣移民家庭,從受害人遺孀買下雜貨店也經營了29年,新業主當時一年級的小孩透露,家人知道嫌犯落網,終於也感到安心。

接手店主兒子孫隆祥說:「但是現在只是開始,我們抓到人了,還沒有伸張正義,要看正義被執行,但現在的情況比較好,因為我們已經抓到這個人,比較高興我們的社區和執法機構,沒有放棄,給我們希望,所以很高興。」

San Mateo縣府亞裔社區協調員俞健強說:「我覺得這案件對華裔有十分重要的意義,大家知道這幾年,有很多華裔被仇視和搶劫,各方面,很多華人覺得沒有希望,華人在政治上好像沒有人注重我們的安全,但是這案件讓我們知道,30年前的案件,還是有人會關注,雖然是華裔,但是他們的生命還是受到法律的保障。」

針對嫌犯可能面對的刑罰,Wagstaff表示,需要考慮嫌犯30年前的生活,和當時是否有其他令他下手的因素,地檢處目前仍在了解的階段。

