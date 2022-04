聖荷西今年至今29人死於車禍 市府擬加裝車牌閱讀器

【KTSF】

聖荷西去年有60人死於車禍,今年至今有29人死於車禍,市府計劃在高危地區裝置車牌閱讀器,來遏止這問題。

聖荷西居民Felipa Pineda說,一來到這個十字路口就百感交集,她說過去一年都不敢來,這是因為她的女兒Vanessa,去年8月被肇事逃逸的汽車撞倒,傷重不治,母親說,警方還沒有抓到肇事司機。

警方只有這個加油站取得的閉路電視畫面,是唯一的線索,涉案車輛是一輛白色的賓士,2004年至2010年型的CLS,看得到轎車當時高速衝過Monterey Road和Cutner Avenue交界處,行動不便的Vanessa當時是在行人過道中,坐輪椅過馬路,轎車撞到輪椅,司機沒有停下。

Felipa說,看到女兒的輪椅在行人過道中,現在一想到就心痛,現在來到這裡,也還一直看到很多行人幾乎被撞,從頭感覺在這裡過馬路的恐懼。

市府在這個十字路口裝置了車牌閱讀器,就是要能夠找到這類車禍的司機。

有批評人士認為這會侵犯人們的隱私。

市府近期撥款在聖荷西裝置更多車牌閱讀器,但是這項目對Felipa一家來說為時已晚,Felipa卻也強調,會在未來繼續爭取更多改善公路安全的工程。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。