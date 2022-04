烏克蘭中西部多處火車站遇襲 俄同意鋼鐵廠撤平民

【有線新聞】

烏克蘭中部和西部多個火車站連環遇襲。至於圍攻多時的南部鋼鐵廠,俄羅斯表示會暫停攻擊讓平民撤走,但烏方指未有協議。

西部利沃夫近郊火車站變電站遭導彈擊中起火,再造成平民死傷。鐵路公司指,西部和中部五個火車站一小時內連環遇襲,已取消或延誤部分班次。上空有導彈飛過,烏方指攔截了其中一枚導彈,相信由俄方轟炸機東南部發射。

俄羅斯國防部發放在特別軍事行動中使用伊斯坎德爾導彈的片段,並宣稱攻擊了烏克蘭軍事設施和中部克列緬丘格煉油廠。

烏克蘭指在東、南部的俄軍正向內陸推進,俄軍集中兵力在扎波羅熱西南面城鎮,警告在南部赫爾松的俄軍,正準備北上對中南部城市發動攻勢。

至於南部馬里烏波爾最後據點亞速鋼鐵廠仍有過千平民避難,俄羅斯國防部表示會暫停攻勢,開啟人道走廊讓平民離開。但烏方指仍未與俄方達成協議,希望莫斯科向聯合國提交書面承諾,提供安全保障。

聯合國秘書長古特雷斯周二會訪問俄羅斯,與總統普京討論馬里烏波爾局勢。

俄羅斯西部邊境城市再遭到反攻,閉路電視片段見到布良斯克一個油庫清晨爆炸。報道指還有一次爆炸,地點是屬於軍事單位的油庫,亦有報道指可能是烏克蘭襲擊輸油管道。

英國情報顯示,自從俄軍集中全面佔領頓巴斯以來只取得些微進展,沒有足夠的後勤和作戰支援,加上面對烏克蘭在馬里烏波爾的防守俄軍已筋疲力盡,降低戰鬥力。

