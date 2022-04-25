在公共交通工具上單方面戴口罩是否有效

【KTSF 梁展穎報導】

正當航空公司、火車和不同的巴士公司宣布，他們不再要求乘客或工作人員佩戴口罩，有些市民在交通工具仍然佩戴口罩，究竟單方面佩戴口罩有沒有成效呢？

有一些人士感到解脫，但其他人感到恐慌。

航空旅客Davita Wright說：「我會常常戴上口罩。」

雖然很多公司，例如Delta航空和Amtrak火車表示，乘客可以繼續佩戴口罩，問題是假如只得你一個戴上口罩，而其他人沒有戴口罩，你是否可以避免受感染呢？

根據CNN的首席醫療記者，單方面佩戴口罩仍然有效用。

CNN首席醫療顧問Dr.Sanjay Gupta說：「保護力視乎你用什麼口罩。」

大家在疫情下都知道，佩戴布質和手術口罩提供的保護力，不及N95和KN95口罩。

Gupta說：「這些高過濾率口罩，N95和KN95口罩，它們是很好的口罩，它們的過濾效率和靜電纖維，可以幫助過濾病毒，但它們並非完美。」

Gupta說，還要視乎你身處的地方的通風情況。

Gupta說：「飛機應該是其中一個最安全的地方，因為頻密的換氣次數，和我們暫時未見到在飛機上有重大的爆發。」

假如病毒株的傳播力很強，市民便更加有機會受到病毒感染。

雖然單方面佩戴口罩，未必可以完全防止感染新型冠狀病毒，但佩戴口罩，仍然是一個非常好的防護措施，尤其是市民已經注射了疫苗和加強劑。

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