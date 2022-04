在公共交通工具上單方面戴口罩是否有效

【KTSF 梁展穎報導】

正當航空公司、火車和不同的巴士公司宣布,他們不再要求乘客或工作人員佩戴口罩,有些市民在交通工具仍然佩戴口罩,究竟單方面佩戴口罩有沒有成效呢?

有一些人士感到解脫,但其他人感到恐慌。

航空旅客Davita Wright說:「我會常常戴上口罩。」

雖然很多公司,例如Delta航空和Amtrak火車表示,乘客可以繼續佩戴口罩,問題是假如只得你一個戴上口罩,而其他人沒有戴口罩,你是否可以避免受感染呢?

根據CNN的首席醫療記者,單方面佩戴口罩仍然有效用。

CNN首席醫療顧問Dr.Sanjay Gupta說:「保護力視乎你用什麼口罩。」

大家在疫情下都知道,佩戴布質和手術口罩提供的保護力,不及N95和KN95口罩。

Gupta說:「這些高過濾率口罩,N95和KN95口罩,它們是很好的口罩,它們的過濾效率和靜電纖維,可以幫助過濾病毒,但它們並非完美。」

Gupta說,還要視乎你身處的地方的通風情況。

Gupta說:「飛機應該是其中一個最安全的地方,因為頻密的換氣次數,和我們暫時未見到在飛機上有重大的爆發。」

假如病毒株的傳播力很強,市民便更加有機會受到病毒感染。

雖然單方面佩戴口罩,未必可以完全防止感染新型冠狀病毒,但佩戴口罩,仍然是一個非常好的防護措施,尤其是市民已經注射了疫苗和加強劑。

