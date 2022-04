畢業舞會季節來臨 San Mateo校區如何加強防疫確保安全

【KTSF】

又到了畢業舞會的季節,繼本月初San Mateo高中因舞會爆發新冠疫情後,校區如何加強防疫,確保舞會安全?

中半島Hillsdale高中舉辦自疫情爆發以來首個畢業舞會,學生們都非常期待這個即將珍藏一生的回憶。

盛裝打扮的學生們,一個個乘坐禮車巴士抵達會場舊金山(三藩市)設計中心。

高三生Daniel Aspillera表示,很幸運能參加舞會。

Aspillera的舞伴Lexi Stevens則指,自己其實已經大一了,之前因疫情,學校沒有舉辦舞會,現在終於一償所願。

本月初,San Mateo高中舉行過畢業舞會爆發疫情,校區表示,之前600名學生中,約有90人新冠確診,大部分都是輕症,而當時舞會沒有口罩令,許多人都沒戴口罩。

San Mateo聯合高中校區現在特別加強防疫,規定Hillsdale高中畢業舞會,三天前就要接受檢測,在入場前,校方還要為他們再檢測,確保場地安全。

San Mateo校區規定,參加舞會的學生必須檢測要呈陰性,及在室內要戴口罩。

有學生表示,這是負責任的行為,讓學生們能夠擁有一個安全美好的畢業舞會,為高中生涯畫下完美句點。

除了San Mateo外,其他校區也開始實施類似的防疫規定,確保畢業舞會安全。

