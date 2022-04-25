畢業舞會季節來臨 San Mateo校區如何加強防疫確保安全

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又到了畢業舞會的季節，繼本月初San Mateo高中因舞會爆發新冠疫情後，校區如何加強防疫，確保舞會安全？

中半島Hillsdale高中舉辦自疫情爆發以來首個畢業舞會，學生們都非常期待這個即將珍藏一生的回憶。

盛裝打扮的學生們，一個個乘坐禮車巴士抵達會場舊金山（三藩市）設計中心。

高三生Daniel Aspillera表示，很幸運能參加舞會。

Aspillera的舞伴Lexi Stevens則指，自己其實已經大一了，之前因疫情，學校沒有舉辦舞會，現在終於一償所願。

本月初，San Mateo高中舉行過畢業舞會爆發疫情，校區表示，之前600名學生中，約有90人新冠確診，大部分都是輕症，而當時舞會沒有口罩令，許多人都沒戴口罩。

San Mateo聯合高中校區現在特別加強防疫，規定Hillsdale高中畢業舞會，三天前就要接受檢測，在入場前，校方還要為他們再檢測，確保場地安全。

San Mateo校區規定，參加舞會的學生必須檢測要呈陰性，及在室內要戴口罩。

有學生表示，這是負責任的行為，讓學生們能夠擁有一個安全美好的畢業舞會，為高中生涯畫下完美句點。

除了San Mateo外，其他校區也開始實施類似的防疫規定，確保畢業舞會安全。

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