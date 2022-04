法國總統大選馬克龍成功連任

【有線新聞】

法國總統大選次輪投票結束,票站調查結果推算馬克龍取得約五成八選票勝出、成功連任,他感謝選民支持,承諾新一個任期會帶來改變。

馬克龍知道結果後,在太太陪同下到巴黎艾菲爾鐵塔下的戰神廣場公園發表勝利演說,感謝選民支持,特別提到很多人只是為了阻止極右派的瑪麗娜勒龐上場而投票予自己,會關注國民的不滿並團結國家。

相比5年前總統大選次輪投票,馬克龍以超過30個百分點的得票率優勢,大勝瑪麗娜勒龐,今次選情相對緊湊,反映過去5年施政積落的民怨,馬克龍承諾會帶來改變,「我知道有同胞票投極右候選人,他們背後的憤怒和分歧也必須找到答案。」

馬克龍是自2002年以來第一位成功連任的法國總統,分析指他連任後不再享有「蜜月期」,第二個任期將面對多項困難,競選期間承諾推動的退休制度改革更可能引發示威。

得到約四成選民支持的瑪麗娜勒龐承認落敗,強調已經重整法國政局,承諾帶領政黨國民聯盟在6月的國會選舉取得更好成績。

今次選舉亦錄得1969年以來最低投票率,分析指反映選民認為兩位候選人都不能代表他們。

