Alameda縣警突擊行動撿獲近百磅芬太尼 市值420萬

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣警在一次突擊行動中，分別在奧克蘭（屋崙）及Hayward撿獲一批近100磅，價值420萬元的毒品芬太尼，警方拘捕一名疑犯，相信至少還有一人仍然在逃。

Alameda縣縣警公布的片段見到地上有大批毒品，縣警上星期五與緝毒組合作，搗破一個芬太尼製毒工場，撿獲超過92磅的芬太尼，今次的行動中拘捕了一名疑犯，相信還有至少一名疑犯在逃。

如果不是警方的行動，警方相信這批毒品已經流入灣區市面。

專家表示，芬太尼毒性很強，少量已經可以致命，一公斤的芬太尼可以造成50萬人死亡，而Alameda警方今次檢獲的就有近42公斤。

灣區過量吸食毒品死亡的人數正上升，Alameda縣縣警指出，相信今次檢獲的毒品只是冰山一角。

聯邦疾控中心（CDC）表示，芬太尼是美國現時吸食過量毒品致死的主要原因。

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