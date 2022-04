Alameda縣警突擊行動撿獲近百磅芬太尼 市值420萬

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣警在一次突擊行動中,分別在奧克蘭(屋崙)及Hayward撿獲一批近100磅,價值420萬元的毒品芬太尼,警方拘捕一名疑犯,相信至少還有一人仍然在逃。

Alameda縣縣警公布的片段見到地上有大批毒品,縣警上星期五與緝毒組合作,搗破一個芬太尼製毒工場,撿獲超過92磅的芬太尼,今次的行動中拘捕了一名疑犯,相信還有至少一名疑犯在逃。

如果不是警方的行動,警方相信這批毒品已經流入灣區市面。

專家表示,芬太尼毒性很強,少量已經可以致命,一公斤的芬太尼可以造成50萬人死亡,而Alameda警方今次檢獲的就有近42公斤。

灣區過量吸食毒品死亡的人數正上升,Alameda縣縣警指出,相信今次檢獲的毒品只是冰山一角。

聯邦疾控中心(CDC)表示,芬太尼是美國現時吸食過量毒品致死的主要原因。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。