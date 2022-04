歐美發現原因不明兒童急性肝炎 至少一人死亡

【有線新聞】

歐美多國近日發現多宗原因不明的兒童急性肝炎,世衛證實最少一人死亡,專家正調查病因,初步懷疑可能是由腺病毒引起。

世衛最新的通告指,至今共有169宗成因不明的兒童急性肝炎個案,至少一人死亡,個案來自歐美12個國家,最早發現病例的英國佔最多,有114宗,其餘來自美國、西班牙、以色列等。

患者介乎1個月大至16歲,當中17人即約一成要肝臟移植。

世衛和各地衛生部門正探查病因,確定個案不是感染甲、乙、丙、丁或戊型肝炎病毒株,由於絕大部分病童都沒有接種新型肺炎疫苗,排除肝炎為打針的副作用。

專家初步懷疑腺病毒是幕後黑手,最少74宗個案對腺病毒檢測呈陽性。雖然41型腺病毒會在免疫力低兒童身上引發肝炎,但過往未曾發現健康兒童會有這種狀況。

而同時感染新型肺炎及腺病毒的有19人,當局正研究是否因為同時感染兩種病毒,或是否有病毒變異,導致嚴重病徵。亦有科學家推斷,小孩在疫情下缺乏社交活動,令免疫力下降。

世衛指雖然個案宗數不多,但患者病情嚴重,呼籲各國密切監測,盡快呈報可疑病例。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。