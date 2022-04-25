Tesla行政總裁馬斯克以440億收購Twitter

【KTSF 張麗月報導】

以舊金山（三藩市）為基地的社交媒體Twitter週一正式宣布，董事會批准馬斯克（Elon Musk）以440億元收購Twitter。

經過多番討價還價之後，Twitter週一終於正式宣布，董事會接納電動車廠Tesla行政總裁、也是全球首富的馬斯克，以每股作價54.2元，即合共440億元收購Twitter，交易預計今年內完成，Twitter將成為一家私人公司。

馬斯克在收購聲明中表示，言論自由是民主實踐的基石，而Twitter是一個數碼廣場，容許人討論關鍵的議題，他又說將會透過增加新功能，令演算法更透明以增加信任，消滅垃圾郵件機器人（spam bots），以及對所有人進行身份驗證，來令Twitter做得更好。

他又指出，Twitter擁有巨大潛力，他期望與公司和使用者合作來解鎖它。

這宗併購還需得到監管當局和股東的批准才正式落實。

Twitter盤中停牌後公布這消息，當時報51.63元，收市升5.66%。

另外，一直以來被Twitter封殺帳戶的前總統特朗普週一對媒體表示，就算馬斯克買起Twitter，以及還原他的Twitter帳戶，他都不會重返Twitter，他寧願使用自己創建的平台TRUTH Social（真相社交）來發聲。

特朗普又透露，他將按照原定計劃，於未來一星期正式加入他自己的真相社交平台。

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