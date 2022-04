Tesla行政總裁馬斯克以440億收購Twitter

【KTSF 張麗月報導】

以舊金山(三藩市)為基地的社交媒體Twitter週一正式宣布,董事會批准馬斯克(Elon Musk)以440億元收購Twitter。

經過多番討價還價之後,Twitter週一終於正式宣布,董事會接納電動車廠Tesla行政總裁、也是全球首富的馬斯克,以每股作價54.2元,即合共440億元收購Twitter,交易預計今年內完成,Twitter將成為一家私人公司。

馬斯克在收購聲明中表示,言論自由是民主實踐的基石,而Twitter是一個數碼廣場,容許人討論關鍵的議題,他又說將會透過增加新功能,令演算法更透明以增加信任,消滅垃圾郵件機器人(spam bots),以及對所有人進行身份驗證,來令Twitter做得更好。

他又指出,Twitter擁有巨大潛力,他期望與公司和使用者合作來解鎖它。

這宗併購還需得到監管當局和股東的批准才正式落實。

Twitter盤中停牌後公布這消息,當時報51.63元,收市升5.66%。

另外,一直以來被Twitter封殺帳戶的前總統特朗普週一對媒體表示,就算馬斯克買起Twitter,以及還原他的Twitter帳戶,他都不會重返Twitter,他寧願使用自己創建的平台TRUTH Social(真相社交)來發聲。

特朗普又透露,他將按照原定計劃,於未來一星期正式加入他自己的真相社交平台。

