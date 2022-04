東灣民眾或要面對新一波限水措施 甚至附加費（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

儘管灣區近日迎來4月風暴,各地都有降雨,不過對於旱情幫助不大,東灣民眾可能要面對新一波限水措施,甚至加收附加費。

東灣San Ramon的這戶民宅,前院採用節水園藝裝飾,隔壁鄰居的草地也用人工草皮,當地許多用戶都在配合當局的節水措施。

有市民說:「可能就洗澡洗快一點,不要讓水一直流,這些可能加起來也不少。」

另一名市民說:「當淋浴的水在加熱時,我們會放個桶子裝水,拿去外面澆花。」

不過東灣民眾可能還需要再進一步節約用水,Contra Costa縣水利局已進入第二級強制限水,要求用戶減少15%的用水量,水利局董事會正在考慮是否加徵15%的附加費。

另外,東灣水利局(East Bay MUD)官員也談到當前的旱情。

東灣水利局官員Andrea Pook說:「東灣水利局的水庫現在71%滿,這並不算極糟,我們也預期積雪開始融化,不過1、2、3月,卻是歷史性的乾燥,我們不能掉以輕心。」

東灣水利局董事會將會開會,討論是否也跟進採取第二級的限水措施。

