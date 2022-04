【KTSF 梁展穎報導】

灣區捷運(BART)董事會下星期會表決是否恢復要求乘客佩戴口罩。

捷運董事會主席Rebecca Saltzman說,她認為下星期很可能會要求捷運乘客佩戴口罩。

Saltzman說,作為一名乘客和捷運董事,她對法官的裁決感到驚訝和失望。

Omar和Mohammad Kahn兩父子支持在交通工具上佩戴口罩,裁判結果應該是基於大部分人的意見,他希望大部分人都會投票支持佩戴口罩令,來讓市民繼續做現在的事情,和乘客自願地帶上口罩。

同一時間乘客對佩戴口罩令有不同意見,乘客Alec Kreibel説他會樂意跟隨大家,但他知道未必所有人同意。

Mary Cauwels說,她支持恢復在交通工具上佩戴口罩令的方案,因為可以保護所有乘客,尤其是體弱的人士。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。