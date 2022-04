影評：《超吉任務》看影星開自己玩笑的一級喜劇

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

好萊塢影星Nicholas Cage,從影以來代表作不勝枚舉 ,最新作品中飾演自己。

好萊塢影星Nicholas Cage,以拍動作片為主。在超級英雄電影充斥影壇之前,是一級的演員。除了形象討好,主演過的幾部劇情片,也都叫好叫座,甚至奪過奧斯卡影帝。這部電影《超吉任務》當中,演員Nick Cage 事業停頓,極力爭取要被選為一部重要電影的主角。私生活中,也看得出他和前妻與女兒的關係,為什麼有諸多改善的空間。Nick Cage 也在所住的酒店欠下一筆債,經紀告訴他有一個富豪影迷Javi,要付一百萬請Nick Cage 到西班牙度假小島,當生日派對的特別嘉賓。

到了小島,富豪親自迎接。超級影迷有機會和偶像討論電影和自己創作劇本,影星則陶醉在被崇拜的聚光燈下。但是美國聯邦調查局,也因為在調查Javi,指他是走私槍火的殘酷龍頭,而招募了Nick Cage 幫他們找證據和找一個被綁架的少女。Javi 卻也把Nick Cage 的前妻和女兒送到島上。Nick Cage 是否能將電影中的英雄,轉移到現實中,當個真正的英雄?

電影情節談及許多Nicholas Cage 所主演過的電影。曾看過這些影片的人,也有回味的感覺。而曾看過這些電影的觀眾,也能夠了解劇情人物提到這些電影甚至是老套的情節。但這也是一個成功並具影響力的演員,展現他成就的鐵證。這是一部喜劇,也是對Nicholas Cage 本人開玩笑。加上幾幕動作片中,不可或缺的汽車追逐和槍戰。《超吉任務》也實現了動作片中的精彩場面,成為Nicholas Cage,本人最突出的作品之一。

《超吉任務 The Unbearable Weight of Massive Talent》是今年至今最卓越的喜劇。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.nickcage.movie/

“The Unbearable Weight of Massive Talent” Review: The most fun to be had at the movies this spring

“Screening Room” reviews “The Unbearable Weight of Massive Talent”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Now in theatres