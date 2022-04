美國體操隊性侵醜聞 13受害人向FBI索償

【KTSF 張麗月報導】

美國體操隊性侵醜聞案,又有13名性侵受害人向聯邦調查局(FBI)追討賠償,每人索償一千萬元。

美國體操隊性侵醜聞案,前隊醫兼密歇根州立大學體育系醫生Larry Nassar,被指控涉嫌性侵過百名女子,受害人包括一些美國體操奧運金牌得主。

今次又有13名性侵受害人要求聯邦調查局賠償,每人索償一千萬元,理由是FBI當年接到投訴後,並沒有立即展開調查,而是拖延幾個月後才著手調查,有失職之嫌。

原告暫時沒有起訴FBI,因為根據聯邦法例,索賠必須首先向政府機構追討,有6個月作出回應,視乎FBI的反應才決定是否提出起訴。

密州的聯邦檢控官也曾經對Nassar展開兒童色情犯罪調查,他最終被定罪入獄。

對於涉嫌性侵案,密州州立大學同意支付5億元給超過300名受害女子,美國體操隊和美國奧運及殘奧委員會就支付3.8億元和解金。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。