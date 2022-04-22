美國體操隊性侵醜聞 13受害人向FBI索償

【KTSF 張麗月報導】

美國體操隊性侵醜聞案，又有13名性侵受害人向聯邦調查局（FBI）追討賠償，每人索償一千萬元。

美國體操隊性侵醜聞案，前隊醫兼密歇根州立大學體育系醫生Larry Nassar，被指控涉嫌性侵過百名女子，受害人包括一些美國體操奧運金牌得主。

今次又有13名性侵受害人要求聯邦調查局賠償，每人索償一千萬元，理由是FBI當年接到投訴後，並沒有立即展開調查，而是拖延幾個月後才著手調查，有失職之嫌。

原告暫時沒有起訴FBI，因為根據聯邦法例，索賠必須首先向政府機構追討，有6個月作出回應，視乎FBI的反應才決定是否提出起訴。

密州的聯邦檢控官也曾經對Nassar展開兒童色情犯罪調查，他最終被定罪入獄。

對於涉嫌性侵案，密州州立大學同意支付5億元給超過300名受害女子，美國體操隊和美國奧運及殘奧委員會就支付3.8億元和解金。

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