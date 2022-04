【KTSF】

根據美國肺臟協會的數據,從2018年到2020年,全國空氣質素達到非常不健康和危險水平的日數創歷史新高。

在此之前的23年中,污染水平持續下降。

研究顯示,有超過1.37億人居住在空氣有潛在危險的縣。

專家說,在疫情期間,由於民眾減少通勤,污染水平一度下降。

然而,當時網上購物興起,運送更多的產品,對空氣質量造成了影響。

加州的污染最為嚴重,尤其是在Bakersfield、Fresno和舊金山(三藩市)地區。

