烏克蘭否認俄羅斯已奪取馬里烏波爾

烏克蘭否認俄羅斯已奪取南部重鎮馬里烏波爾,俄軍繼續試圖攻入鋼鐵廠。總統澤連斯基直言,俄方拒絕在東正教復活節停火的提議,又阻撓撤離的人道走廊。

俄軍最新聲稱奪取自戰事初期已開始圍攻的南部重鎮馬里烏波爾。不過,烏克蘭否認失守,指部隊仍控制著亞速鋼鐵廠。

俄羅斯總統普京較早時下令俄軍不要強攻鋼鐵廠,稱為了士兵安全改用包圍戰,但烏方指控俄軍仍不斷試圖攻入鋼鐵廠,拒絕在東正教復活節期間停火的提議,又不回應是否交換戰俘。

衛星圖片顯示,在馬里烏波爾西面外圍的村落,最近數星期挖掘多超過200個墳墓。市長指控俄軍企圖掩飾犯下的戰爭罪行,將殺害的平民屍體埋葬到這裏。

俄軍對烏東的第二階段攻勢,戰線由第二大城市哈爾科夫向南延伸數百公里至亞速海,哈爾科夫繼續遭受猛烈轟炸。

烏克蘭指俄軍在頓涅茨克控制多超過40條村落,截取到的俄軍通訊,內容提到要處決所有在盧甘斯克的戰俘。

英美情報指,俄軍正向克拉馬托爾斯克推進,並持續以火箭攻擊,烏軍就阻止俄軍從伊久姆南下進迫。

總統澤連斯基提醒在俄軍控制地區的民眾,不要隨意交出個人資料,稱俄羅斯以發放人道物資為名,實質將資料用在假獨立公投上。

他在國際貨幣基金會議上講話,估計烏克蘭每月需要達70億美元援助,才彌補到經濟損失,又需要數千億美元重建。他要求將俄羅斯逐出IMF和世界銀行等國際金融機構,強調侵略者必須,為破壞全球經濟穩定付出代價。

克里姆林宮表示,「特別軍事行動」正按計劃推進,又指已將和談協議草案交予烏克蘭,等待對方回覆。

