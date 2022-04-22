烏克蘭否認俄羅斯已奪取馬里烏波爾

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烏克蘭否認俄羅斯已奪取南部重鎮馬里烏波爾，俄軍繼續試圖攻入鋼鐵廠。總統澤連斯基直言，俄方拒絕在東正教復活節停火的提議，又阻撓撤離的人道走廊。

俄軍最新聲稱奪取自戰事初期已開始圍攻的南部重鎮馬里烏波爾。不過，烏克蘭否認失守，指部隊仍控制著亞速鋼鐵廠。

俄羅斯總統普京較早時下令俄軍不要強攻鋼鐵廠，稱為了士兵安全改用包圍戰，但烏方指控俄軍仍不斷試圖攻入鋼鐵廠，拒絕在東正教復活節期間停火的提議，又不回應是否交換戰俘。

衛星圖片顯示，在馬里烏波爾西面外圍的村落，最近數星期挖掘多超過200個墳墓。市長指控俄軍企圖掩飾犯下的戰爭罪行，將殺害的平民屍體埋葬到這裏。

俄軍對烏東的第二階段攻勢，戰線由第二大城市哈爾科夫向南延伸數百公里至亞速海，哈爾科夫繼續遭受猛烈轟炸。

烏克蘭指俄軍在頓涅茨克控制多超過40條村落，截取到的俄軍通訊，內容提到要處決所有在盧甘斯克的戰俘。

英美情報指，俄軍正向克拉馬托爾斯克推進，並持續以火箭攻擊，烏軍就阻止俄軍從伊久姆南下進迫。

總統澤連斯基提醒在俄軍控制地區的民眾，不要隨意交出個人資料，稱俄羅斯以發放人道物資為名，實質將資料用在假獨立公投上。

他在國際貨幣基金會議上講話，估計烏克蘭每月需要達70億美元援助，才彌補到經濟損失，又需要數千億美元重建。他要求將俄羅斯逐出IMF和世界銀行等國際金融機構，強調侵略者必須，為破壞全球經濟穩定付出代價。

克里姆林宮表示，「特別軍事行動」正按計劃推進，又指已將和談協議草案交予烏克蘭，等待對方回覆。

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