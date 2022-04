【KTSF 周正鈞報導】

突如其來的春季暴雪,令滑雪季節延長兩週。

4月天依然可以滑雪,突如其來的春季暴雪,令到滑雪場可以延長滑雪季至5月15日。

Palisades Tahoe滑雪場公關經理Alex Spychalsky說:「有積雪就可以繼續營運,今季很艱難,我們在過去幾星期,還擔心撐不過4月

連同4月充足的降雪,Sierra山區預計將會有50吋以上的積雪。

滑雪場負責人指,4月的降雪量比今年頭三個月的總量還多,滑雪季節延長,不僅滑雪場高興,滑雪人士也開心。

滑雪者Boaz Ritbaltt特別從南加州聖地牙哥飛到Reno,並租車一路趕來就為了這這個星期能夠在這裡滑雪。

而住在這裡的Joshua,本來以為是季節尾,但現在可以滑雪到5月。

