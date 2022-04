【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)選區重劃工作組以5票對4票贊成最終的地圖草案,其中拆分田德隆和SoMa社區。

根據新地圖,田德隆撥入第5區,而SoMa仍留在第6區。

由九人組成的小組,放棄將灣景和Potrero Hill劃分為不同選區,這兩個社區現在都將與Dogpatch一起留在第10區。

11個選區的邊界每十年重劃一次,以反映人口變化,而最近兩次人口普查,市內的大部分人口增長都發生在東部,因此需要對一些地區邊界進行重大改變。

在工作組對地圖進行最終授權之前,會再舉行兩次公開聽證會,並且允許進行細微的邊界更改,這些會議預計將在下週舉行。

如果最終版地圖通過,新地圖最早可能會在11月影響市參事選舉的政治力量。

